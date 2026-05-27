Самолёт потерпел крушение в Казахстане

В Павлодарской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, выполнявший авиационно-химические работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.

Крушение произошло 27 мая возле села Железинка. По предварительным данным, воздушное судно задело линии электропередачи, после чего упало. На борту находились два человека. Один из них погиб, второго пилота спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям извлекли из самолёта. Пострадавший находится в сознании.

Ан-2 эксплуатировался Объединением юридических лиц «Эксплуатанты лёгкой и сверхлёгкой авиации» — ЭЛИСА. Причины и обстоятельства происшествия установят специалисты.

«В соответствии с действующим законодательством авиационное происшествие подлежит расследованию Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан. На место направлены сотрудники Департамента», — сообщили в Минтрансе Казахстана.

Ранее учебный самолёт ВМС США потерпел крушение в Миссисипи. Оба пилота успели катапультироваться, после чего их доставили в местную больницу.