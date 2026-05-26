Молитва на взлёт: Россиянам рассказали, как побороть аэрофобию

С наступлением отпускного сезона страх перед авиаперелётами становится для многих настоящим испытанием. Как быть, если молитва не всегда помогает, а тревога сковывает, рассказал настоятель храма в Новогирееве Алексей Батаногов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам священника, перед полётом стоит помолиться и попросить у Господа защиты. Это поможет сохранять спокойствие. Бояться следует не того, что почти не случается. Батаногов заметил, что люди, боящиеся авиакатастроф, забывают: в автокатастрофах гибнет гораздо больше людей.

«Мы же ежедневно переходим дороги и садимся в автомобиль, не задумываясь об этом», — сказал он.

Если страх становится навязчивым, перерастает в фобию и панические атаки, — допустимо обратиться к врачу и, при необходимости, принимать назначенные препараты перед полётом.

А ранее россиянам подсказали, как сохранить сходящее с ума сердце во время перелётов. По словам врача, во время полёта организм быстрее теряет жидкость, кровь становится более вязкой, что повышает нагрузку на сосуды и увеличивает риск тромбообразования, особенно при длительном неподвижном сидении.