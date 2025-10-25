В России увеличилось число аэрофобов на фоне крупных авиакатастроф за последний год

Количество россиян, страдающих от аэрофобии, увеличилось на 10% на фоне двух крупных авиакатастроф за последний год. Такие данные приводят психологи, выяснил SHOT.

Специалисты поясняют, что рост страха перед полётами связан не только с самими происшествиями, но и с активным освещением подобных новостей в СМИ. Когнитивно-поведенческий терапевт Вячеслав Москвин отметил, что реальное число аэрофобов значительно выше, но лишь немногие обращаются за профессиональной помощью.

Врачи рекомендуют бороться со страхом через «экспозицию» — изучение научной литературы о самолётах и просмотр познавательных материалов об авиации. Во время самого полёта при приступе страха советуют использовать дыхательное упражнение «квадрат», выполняя четыре равные фазы: вдох, задержку дыхания, выдох и повторную задержку.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Гонконга произошла авиакатастрофа с грузовым самолетом Boeing 747, выполнявшим рейс из Дубая. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и частично оказалось в воде. Согласно обновлённой информации, количество погибших увеличилось до двух человек.