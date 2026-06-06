Пилот погиб при крушении самодельного легкомоторного самолёта в Татарстане

В Арском районе Татарстана недалеко от села Казанбаш потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат. В результате происшествия погиб пилот воздушного судна. Об случившемся проинформировала Приволжская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. Пилот погиб», — сказано в заявлении.

В Татарстане разбился легкомоторный самолёт. Видео © МЧС России

На место ЧП для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель транспортного прокурора республики. Сотрудники надзорного ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося, а также проверяют соблюдение законодательства о безопасности полётов.

Кроме того, следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали процессуальную проверку по статье 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Недавно на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня произошла авиационная катастрофа. Там разбился учебно-тренировочный самолёт Т-34. Оба пилота погибли на месте. Военно-воздушные силы Тайваня создали специальную оперативную группу. Специалисты изучают обстоятельства происшествия и выясняют причины катастрофы.