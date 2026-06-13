Пять военных погибли в упавшем на авиабазу самолёте Ан-32 ВВС Индии
Обложка © Х / EngineerNGR
Пять военнослужащих ВВС Индии погибли в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-32 на авиабазе Джорхат в штате Ассам. Единственным выжившим стал второй пилот.
Пострадавшего лётчика госпитализировали после катастрофы. О его состоянии в сообщении ВВС Индии не уточняется.
В Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС. Видео © Х / EngineerNGR
Авария произошла в субботу во время посадки самолёта. Для выяснения причин крушения назначена специальная комиссия. Она должна установить обстоятельства падения Ан-32 на авиабазе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.