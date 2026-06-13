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Регион
13 июня, 10:13

Пять военных погибли в упавшем на авиабазу самолёте Ан-32 ВВС Индии

Обложка © Х / EngineerNGR

Обложка © Х / EngineerNGR

Пять военнослужащих ВВС Индии погибли в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-32 на авиабазе Джорхат в штате Ассам. Единственным выжившим стал второй пилот.

Пострадавшего лётчика госпитализировали после катастрофы. О его состоянии в сообщении ВВС Индии не уточняется.

В Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС. Видео © Х / EngineerNGR

Авария произошла в субботу во время посадки самолёта. Для выяснения причин крушения назначена специальная комиссия. Она должна установить обстоятельства падения Ан-32 на авиабазе.

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Андрей Бражников
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