Пять военных погибли в упавшем на авиабазу самолёте Ан-32 ВВС Индии

Пять военнослужащих ВВС Индии погибли в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-32 на авиабазе Джорхат в штате Ассам. Единственным выжившим стал второй пилот.

Пострадавшего лётчика госпитализировали после катастрофы. О его состоянии в сообщении ВВС Индии не уточняется.

В Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС. Видео © Х / EngineerNGR

Авария произошла в субботу во время посадки самолёта. Для выяснения причин крушения назначена специальная комиссия. Она должна установить обстоятельства падения Ан-32 на авиабазе.