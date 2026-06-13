Военно-транспортный самолёт Ан-32 потерпел крушение над авиабазой в Индии

Военно-транспортный самолёт Ан-32 индийских ВВС разбился при посадке на авиабазе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке Индии. Об этом сообщили в индийских военно-воздушных силах страны.

В Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС. Видео © Х / EngineerNGR

Данных о погибших и раненых пока нет. На месте работают спасатели. Для выяснения причин аварии создадут специальную комиссию.

Ранее самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке в Анталье врезался в вышку связи. Лайнер вылетел из Стамбула вечером и уже при заходе на посадку снёс конструкцию. В салоне выпали кислородные маски, а одна из панелей внутри разбилась.