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13 июня, 07:59

Военно-транспортный самолёт Ан-32 потерпел крушение над авиабазой в Индии

Военно-транспортный самолёт Ан-32 индийских ВВС разбился при посадке на авиабазе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке Индии. Об этом сообщили в индийских военно-воздушных силах страны.

В Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС. Видео © Х / EngineerNGR

Данных о погибших и раненых пока нет. На месте работают спасатели. Для выяснения причин аварии создадут специальную комиссию.

Самолёт совершил жёсткую посадку в Волгоградской области
Самолёт совершил жёсткую посадку в Волгоградской области

Ранее самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке в Анталье врезался в вышку связи. Лайнер вылетел из Стамбула вечером и уже при заходе на посадку снёс конструкцию. В салоне выпали кислородные маски, а одна из панелей внутри разбилась.

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Обложка © Х / EngineerNGR

Наталья Афонина
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