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13 июня, 07:36

Лёгкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Волгоградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Vacarciuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Vacarciuc

Южная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолёта в Волгоградской области. Инцидент произошёл 13 июня 2026 года у хутора Алёшкин Чернышковского района. Об этом сообщили в пресс-службе.

Лёгкомоторное воздушное судно совершило жёсткую посадку. В результате пострадал один человек. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности полётов и по итогам решит, нужны ли меры реагирования.

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Ранее Life.ru опубликовал видео жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Краснодарском крае. Летательный аппарат рухнул из-за технической неисправности, оказавшись на обочине дороги в районе станицы Калининской.

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Владимир Озеров
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