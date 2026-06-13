Лёгкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Волгоградской области

Южная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолёта в Волгоградской области. Инцидент произошёл 13 июня 2026 года у хутора Алёшкин Чернышковского района. Об этом сообщили в пресс-службе.

Лёгкомоторное воздушное судно совершило жёсткую посадку. В результате пострадал один человек. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности полётов и по итогам решит, нужны ли меры реагирования.

Ранее Life.ru опубликовал видео жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Краснодарском крае. Летательный аппарат рухнул из-за технической неисправности, оказавшись на обочине дороги в районе станицы Калининской.