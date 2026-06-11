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11 июня, 16:17

Военный самолёт США совершил экстренную посадку в Дрездене

Обложка © ТАСС / IMAGO/Jan Huebner

Обложка © ТАСС / IMAGO/Jan Huebner

Американский военный самолёт совершил незапланированную посадку в аэропорту Дрездена в связи с техническими проблемами на борту. Как передаёт издание Stars and Stripes, ссылаясь на представителя командования армии США в Европе и Африке Мэттью Блюбау, инцидент произошёл ещё 9 июня и, к счастью, обошёлся без жертв.

Уточняется, что речь идёт о самолёте Cessna, который, согласно информации издания, активно используется американскими вооружёнными силами для подготовки пилотов, транспортировки грузов и выполнения разведывательных задач.

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Ранее сообщалось, что в Пентагоне произошёл инцидент с опасными материалами, из-за которого часть здания изолировали, а людей эвакуировали с нескольких этажей. Пожарные в данный момент ликвидируют последствия происшествия. Причиной стала потенциальная угроза, связанная с качеством воздуха. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что в ведомстве было выявлено нарушение воздушной среды.

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Наталья Демьянова
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