CNN: Пентагон переведён в режим локдауна из-за инцидента с опасными веществами

Телеканал CNN сообщает, что пожарные ликвидируют инцидент с «опасными материалами» в Пентагоне. Часть здания изолирована из-за потенциальной угрозы в воздухе, а людей эвакуировали с нескольких этажей.

Один человек погиб и девять пропали после взрыва на бумажном комбинате в США

Один человек погиб и девять пропали после взрыва на бумажном комбинате в США

Ранее в городе Саут-Гейт в калифорнийском округе Лос-Анджелес крупный пожар в автомастерской привёл к введению режима самоизоляции в прилегающих кварталах. Пожар случился в одноэтажном коммерческом здании на «Индастриал-авеню». Густой дым накрыл несколько районов. Жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. Пожарные ликвидировали открытое горение и продолжают проливать конструкции.