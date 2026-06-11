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11 июня, 15:18

CNN: Пентагон переведён в режим локдауна из-за инцидента с опасными веществами

Обложка © ТАСС / Carolyn Kaster / АР

Обложка © ТАСС / Carolyn Kaster / АР

Телеканал CNN сообщает, что пожарные ликвидируют инцидент с «опасными материалами» в Пентагоне. Часть здания изолирована из-за потенциальной угрозы в воздухе, а людей эвакуировали с нескольких этажей.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что в ведомстве было выявлено нарушение качества воздуха, что требует принятия упреждающих мер до полного выяснения масштабов проблемы.
Один человек погиб и девять пропали после взрыва на бумажном комбинате в США
Один человек погиб и девять пропали после взрыва на бумажном комбинате в США

Ранее в городе Саут-Гейт в калифорнийском округе Лос-Анджелес крупный пожар в автомастерской привёл к введению режима самоизоляции в прилегающих кварталах. Пожар случился в одноэтажном коммерческом здании на «Индастриал-авеню». Густой дым накрыл несколько районов. Жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. Пожарные ликвидировали открытое горение и продолжают проливать конструкции.

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Наталья Демьянова
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