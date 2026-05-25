В Лос-Анджелесе ввели режим самоизоляции из-за крупного пожара в автомастерской

В городе Саут-Гейт в калифорнийском округе Лос-Анджелес крупный пожар в автомастерской привёл к введению режима самоизоляции в прилегающих кварталах. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Возгорание началось в воскресенье днём в одноэтажном коммерческом здании на Индастриал-авеню. По данным пожарной службы округа Лос-Анджелес, первые расчёты прибыли примерно в 14:40. Почти сразу огонь перешёл в интенсивную фазу, из-за чего был повышен уровень реагирования.

Пожар сопровождался густым задымлением, которое накрыло несколько районов. Власти распорядились, чтобы жители территорий у Гарфилд-авеню и Империал-хайвей оставались внутри помещений. Дополнительно полиция ограничила доступ к участкам Гардендейл и Индастриал-стрит, чтобы не создавать помех спасательным службам. По предварительным данным, очаг находился в зоне, примыкающей к жилым домам, однако подтверждённой угрозы для жилых строений не зафиксировано.

Энергетическая компания Southern California Edison сообщила, что из-за происшествия без электричества остались около 500 потребителей. Отключение началось незадолго до 15:30. Хотя первоначально восстановление планировалось к 17:00, но подача электроэнергии в части района всё ещё остаётся с нарушениями.

Открытое горение удалось ликвидировать к 16:19. После этого пожарные продолжили проливку конструкций и контроль территории, чтобы исключить повторное возгорание. Причины пожара устанавливаются. Данные о пострадавших не приводились.