Губернатор Калифорнии ввёл режим ЧС в округе Ориндж из‑за утечки химикатов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Ориндж режим чрезвычайной ситуации из-за утечки химикатов. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гров», — говорится в публикации.

Инцидент начался в четверг на заводе GKN Aerospace. Из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и он начал выпускать токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить ёмкость водой, угроза утечки или взрыва сохраняется.

Более 40 тысяч человек эвакуировали в калифорнийском Гарден-Гроув после аварии на промышленной площадке компании GKN Aerospace Transparency. Власти опасаются разрушения резервуара с метилметакрилатом — токсичным и легко воспламеняющимся веществом, применяемым при производстве пластика. По данным пожарной службы округа Ориндж, проблемы начались после выброса паров из одной из трёх ёмкостей на территории предприятия. Резервуар начал нагреваться, из-за чего автоматически сработали клапан сброса давления и система распыления воды для охлаждения. Две другие ёмкости, как утверждают спасатели, угрозы не представляют.