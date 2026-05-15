15 мая, 16:17

Минимум 30 человек пострадали при утечке химикатов на предприятии в Нюрнберге

Карета скорой помощи в Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

В немецком Нюрнберге на одном из предприятий произошла утечка химикатов, в результате которой пострадали не менее 30 человек. Двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает газета Bild со ссылкой на Баварский Красный Крест.

Инцидент случился около 12:30 мск на улице Турн-и-Таксис в районе Шафхоф. На место прибыли десятки пожарных, спасателей и полицейских — в ликвидации последствий единовременно участвовали около 100 человек.

По данным экстренных служб, 20 человек получили лёгкие травмы, ещё восемь — средней степени тяжести. Двое пострадавших — в критическом состоянии. Всего в больницы доставили 17 человек. Ещё около 90 получили медицинскую и психологическую помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в городе Таре Омской области в результате утечки газа пострадали 14 детей и педагог. По предварительным данным, 7 школьников уже отпущены домой после оказания медицинской помощи. Инцидент произошёл во время работ на магистрали недалеко от IT-клуба, где дети находились на экскурсии. Остальные пострадавшие пока остаются под наблюдением врачей.

Юлия Сафиулина
