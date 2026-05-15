Минимум 30 человек пострадали при утечке химикатов на предприятии в Нюрнберге

В немецком Нюрнберге на одном из предприятий произошла утечка химикатов, в результате которой пострадали не менее 30 человек. Двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает газета Bild со ссылкой на Баварский Красный Крест.

Инцидент случился около 12:30 мск на улице Турн-и-Таксис в районе Шафхоф. На место прибыли десятки пожарных, спасателей и полицейских — в ликвидации последствий единовременно участвовали около 100 человек.

По данным экстренных служб, 20 человек получили лёгкие травмы, ещё восемь — средней степени тяжести. Двое пострадавших — в критическом состоянии. Всего в больницы доставили 17 человек. Ещё около 90 получили медицинскую и психологическую помощь на месте происшествия.

