«Мы на грани»: Власти Калифорнии предупредили о риске химической катастрофы

Власти Калифорнии заявили о риске масштабной химической аварии на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гроув. Об этом пишет NBC News со ссылкой на главу пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови.

«Мы буквально на грани», — подчеркнул Кови.

Резервуар на заводе GKN Aerospace в Калифорнии. Видео © Х / Fox News

На территории предприятия находится повреждённый резервуар, в котором хранится около 7 тысяч галлонов метилметакрилата. Пожарные продолжают охлаждать ёмкость, пытаясь не допустить так называемого теплового разгона, который может привести к детонации. Температура внутри резервуара уже приблизилась к критическим значениям — от 90 до 100 градусов по Фаренгейту, что соответствует примерно 32–37 градусам Цельсия.

По его словам, в случае разгерметизации может возникнуть «огненный шар» — мгновенное воспламенение газового облака с последующим масштабным пожаром. Также существует вероятность цепной детонации других резервуаров, расположенных на территории предприятия, включая ёмкости объёмом 4,5 и 15 тысяч галлонов.

Отдельную опасность, как отметил Кови, представляет возможная утечка химикатов в ливневую систему с последующим попаданием загрязняющих веществ в Тихий океан. Сейчас власти штата разрабатывают план действий на случай реализации наиболее тяжёлого сценария.

«Мы говорим о, возможно, одном из худших химических инцидентов в истории Калифорнии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что масштабная эвакуация была объявлена в городе Гарден-Гроув в Калифорнии после аварии на промышленном объекте компании GKN Aerospace Transparency. Сдома были вынуждены покинуть более 40 тысяч человек из-за угрозы повреждения резервуара с метилметакрилатом — токсичным и легко воспламеняющимся химическим веществом, используемым в производстве пластика.