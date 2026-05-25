Восемь человек заживо сгорели после аварии с автобусом в Бразилии

Восемь человек погибли в результате крупного ДТП с автобусом и грузовиком в Бразилии. Авария произошла на трассе BR-251 в штате Минас-Жерайс, о случившемся сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на экстренные службы.

Видео © X / Bombeiros_MG

После столкновения транспорт загорелся. По предварительным данным, жертвами аварии стали пассажиры автобуса, среди погибших оказался грудной ребёнок. Ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести.

«В воскресенье утром на трассе BR-251 в Санта-Крус-ди-Салинас на севере штата Минас-Жерайс в результате столкновения автобуса и грузовика, приведшего к пожару, погибли по меньшей мере восемь человек», — говорится в публикации.

На месте продолжают работать пожарные и медики. Спасатели уточняют число пострадавших и устанавливают обстоятельства аварии. Информации о причинах столкновения пока не поступало.

