24 мая, 20:44

Лобовое ДТП под Тюменью унесло жизни троих, включая 18-летнюю девушку

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Тюменской области

На 16-м километре трассы Тюмень — Омск лоб в лоб столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi Delica. Предварительно, водитель Toyota выехал на встречную полосу.

Лобовое ДТП под Тюменью унесло жизни троих. Видео © MAX / Госавтоинспекция Тюменской области

В Mitsubishi ехала семья из посёлка Андреевский — водитель с женой погибли, их 18-летний сын ранен, а его подруга, находившаяся в той же машине, погибла. Предположительно, девушка проживала в посёлке Муллаши, её возраст сейчас устанавливают.

В Toyota Camry находились семь человек. Все они получили травмы и доставлены в больницу. Движение на участке частично ограничено, работает реверсивный режим, трассу регулируют инспекторы.

«Порше», протаранивший авто Прудникова, принадлежит управляющему крупной компании

Ранее автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова Voyah попал в ДТП в Москве. Предварительно, виновником аварии оказался водитель «порше», который столкнулся с китайской иномаркой спортсмена. Самого футболиста в автомобиле в момент ДТП не было.

Виталий Приходько
