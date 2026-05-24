Лобовое ДТП под Тюменью унесло жизни троих, включая 18-летнюю девушку
Обложка © MAX / Госавтоинспекция Тюменской области
На 16-м километре трассы Тюмень — Омск лоб в лоб столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi Delica. Предварительно, водитель Toyota выехал на встречную полосу.
Лобовое ДТП под Тюменью унесло жизни троих. Видео © MAX / Госавтоинспекция Тюменской области
В Mitsubishi ехала семья из посёлка Андреевский — водитель с женой погибли, их 18-летний сын ранен, а его подруга, находившаяся в той же машине, погибла. Предположительно, девушка проживала в посёлке Муллаши, её возраст сейчас устанавливают.
В Toyota Camry находились семь человек. Все они получили травмы и доставлены в больницу. Движение на участке частично ограничено, работает реверсивный режим, трассу регулируют инспекторы.
