Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Прудникова попал в ДТП в Москве

Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, спортсмен находился за рулём автомобиля Voyah, когда столкнулся с «порше» в одном из районов столицы. Удар оказался настолько сильным, что одна из машин перевернулась. В результате ДТП автомобиль Прудникова получил серьёзные повреждения. Второй участник аварии также пострадал в результате столкновения.

На место прибыли медики. Всем участникам оказали помощь, однако госпитализация никому не потребовалась.

Александр Прудников — российский нападающий, родился в 1989 году в Смоленске, воспитанник «Спартака». Ярко дебютировал в 2007-м, забив победный гол в первом же матче за красно-белых. В 2006 году стал чемпионом Европы среди юношей с решающими мячами в полуфинале и финале, получил вызов во взрослую сборную в 2008-м. Прудников не закрепился в основе родного клуба и после серии аренд в «Тереке», пражской «Спарте» и «Томи» сменил множество команд, завершив карьеру в белорусском «Витебске» в 2019 году.