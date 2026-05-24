СК возбудил дело против мажора Корнилова после массового ДТП в Нижнем Новгороде

На сына миллионера Корнилова из Нижнего Новгорода завели уголовное дело после ДТП на кабриолете Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своём телеграм-канале.

«В эфире правовой программы федерального телеканала сообщалось, что в Нижегородской области молодой человек, регулярно допускающий нарушения правил дорожного движения, устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, после чего совершил хулиганские действия», — указано в публикации.

В ведомстве также сообщили, что руководитель Следственного комитета дал указание главе нижегородского управления Айрату Ахметшину подготовить доклад о том, как именно продвигается расследование и что уже удалось выяснить по делу.

Напомним, авария случилась на Похвалинском съезде. За рулём жёлтого кабриолета Mercedes-Benz находился Сергей Корнилов — сын умершего миллионера Сергея Корнилова-старшего (бывшего генерального директора группы компаний «Луидор»). Молодой человек не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в другие автомобили. Известно, что Корнилов был в состоянии сильного алкогольного опьянения.