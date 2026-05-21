«В дупло»: Сын миллионера сел пьяным за руль кабриолета Mercedes и устроил массовое ДТП

В Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием жёлтого кабриолета Mercedes-Benz. По данным Baza, за рулём элитного автомобиля находился Сергей Корнилов — сын бывшего гендиректора ГК «Луидор» Сергей Корнилов, который был богатейшим бизнесменом Нижегородской области.

Авария произошла на Похвалинском съезде. Как утверждается, молодой человек не справился с управлением, после чего Mercedes врезался в другие автомобили. От удара у машины оторвало колесо.

По информации Baza, незадолго до ДТП Корнилов публиковал в соцсетях видео из ресторана, где отдыхал с друзьями и употреблял алкоголь. Позже он выложил ещё один ролик уже из автомобиля, в котором заявил, что находится за рулём «в дупло», а подписчиков назвал «нищетой».

После аварии журналисты телеграм-канала дозвонились до Корнилова и спросили о причине случившегося. Молодой человек прямо признал, что причиной ДТП стал алкоголь.

Отец Сергея Корнилова — бывший руководитель группы компаний «Луидор», занимавшейся автомобильным бизнесом и коммерческим транспортом. Он входил в топ-13 самых состоятельных жителей региона. Бизнесмен умер два года назад, оставив сыну крупное наследство.

Ранее в Приозерском районе Ленинградской области в смертельной аварии погиб петербургский предприниматель-миллиардер Михаил Смирнов. Он был известен на рынке бункеровки и в топливном бизнесе. ДТП произошло днём 20 мая на трассе у посёлка Мичуринское. По предварительным данным, Смирнов ехал на мотоцикле Triumph Bonneville T120. Он не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval.