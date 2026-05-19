19 мая, 01:59

Автобус с пассажирами выкинуло с дороги после ДТП под Хабаровском

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

Под Хабаровском произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, грузовика и легкового автомобиля. Инцидент случился на повороте в сторону села Ракитное. В результате столкновения рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 102 «Ильинка — Гаровка — Некрасовка», вылетел с дороги. Об этом передаёт региональная Госавтоинспекция.

Травмы получили три водителя. Двое из них доставлены в больницу в тяжёлом состоянии, третий — шофёр автобуса — отделался ушибами. На месте происшествия работают две бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.

В Подмосковье столкнулись девять машин, пострадали пять человек

Ранее в Москве на улице Белореченская автомобиль сбил двух несовершеннолетних девочек на электросамокате. По предварительным данным, две 15-летние девочки, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Несовершеннолетние госпитализированы.

