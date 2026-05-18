В Москве автомобиль сбил двух 15-летних девочек на электросамокате

В Москве на улице Белореченская автомобиль сбил двух несовершеннолетних девочек на электросамокате. Как сообщили в столичной прокуратуре, подростки госпитализированы.

«По предварительным данным, две 15-летние девочки, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетние госпитализированы», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия контролируется прокуратурой Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Ранее в Москве на улице Берзарина автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое подростков. По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП два мальчика 2012 г.р. были госпитализированы. Проверка по факту аварии находится на контроле прокуратуры Северо-Западного административного округа.