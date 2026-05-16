В Москве двое подростков на одном электросамокате столкнулись с автомобилем

В Москве на улице Берзарина автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое подростков. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«На ул. Берзарина произошло столкновение автомобиля и электросамоката. По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП два мальчика 2012 г.р. госпитализированы», — говорится в сообщении.

Проверка по факту аварии находится на контроле прокуратуры Северо-Западного административного округа.