В Москве двое подростков на одном электросамокате столкнулись с автомобилем
Обложка © Life.ru
В Москве на улице Берзарина автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое подростков. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«На ул. Берзарина произошло столкновение автомобиля и электросамоката. По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП два мальчика 2012 г.р. госпитализированы», — говорится в сообщении.
Проверка по факту аварии находится на контроле прокуратуры Северо-Западного административного округа.
Ранее в итальянской Модене автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов в самом центре города. В результате происшествия пострадали не менее 12 человек, погибли как минимум два человека. Полиция задержала предполагаемого виновника инцидента. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подтвердил, что у водителя были психические проблемы. Ранее СМИ также писали о странном поведении мужчины во время задержания.
