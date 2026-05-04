День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 18:17

Водитель, протаранивший толпу в центре Лейпцига, оказался психически нездоров

Обложка © X / Media Express

Обложка © X / Media Express

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подтвердил наличие психических проблем у водителя, устроившего наезд на людей в Лейпциге. Газета Bild уже писала о странном поведении мужчины при задержании.

«Задержанный — молодой человек, имеющий психические отклонения, гражданин Германии», — сказал Кречмер во время встречи с жителями в Майсене.

Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Лейпциге
Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Лейпциге

Водитель, устроивший наезд, задержан полицией. О его личности и мотивах пока ничего не сообщается. Местные власти подтвердили, что в результате инцидента погибли два человека, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Всего пострадали свыше 20 человек.


Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Германия
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar