Водитель, протаранивший толпу в центре Лейпцига, оказался психически нездоров
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подтвердил наличие психических проблем у водителя, устроившего наезд на людей в Лейпциге. Газета Bild уже писала о странном поведении мужчины при задержании.
«Задержанный — молодой человек, имеющий психические отклонения, гражданин Германии», — сказал Кречмер во время встречи с жителями в Майсене.
Водитель, устроивший наезд, задержан полицией. О его личности и мотивах пока ничего не сообщается. Местные власти подтвердили, что в результате инцидента погибли два человека, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Всего пострадали свыше 20 человек.
