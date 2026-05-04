Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Лейпциге
Автомобиль, врезавшийся в толпу на торговой улице Гриммайше-Штрассе в Лейпциге, унёс жизни двух человек. Ещё более 20 получили ранения, а двое из них находятся в реанимации в критическом состоянии. Подробности сообщил начальник пожарной службы Лейпцига Аксель Шу.
«Два человека получили тяжёлые травмы, им сразу оказали первую помощь и доставили в реанимацию. Кроме того, у нас ещё 20 пострадавших», — приводит его слова газета Leipziger Volkszeitung.
Водитель, устроивший наезд, задержан полицией. О его личности и мотивах пока ничего не сообщается. По данным местных СМИ, он действовал один. Версия теракта проверяется, но официального подтверждения пока нет.
