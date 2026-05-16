В Италии автомобиль протаранил пешеходов, минимум 12 человек пострадали

В итальянской Модене автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов в самом центре города. Ранены не менее 12 человек. Об этом пишет Il Giornale.

В центре Модены автомобиль сбил около 12 пешеходов.

После столкновения машина продолжила движение и врезалась в витрину одного из магазинов. Как сообщают очевидцы, мужчина, выйдя из транспортного средства, атаковал прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения, двое из них в крайне тяжёлом состоянии. Есть информация, что одна из пострадавших может остаться без ног.

По предварительным данным, подозреваемый — 31-летний мужчина, уроженец Северной Африки. Сотрудники правоохранительных органов задержали его и проводят допрос.

