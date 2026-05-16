В центре Бангкока поезд протаранил пассажирский автобус и убил восемь человек

В Бангкоке рядом со станцией Маккасан грузовой поезд протаранил пассажирский автобус. Об этом пишет газета Thairath.

Грузовой поезд протаранил автобус в Таиланде. Видео © X / Bangkok Lad

После удара автобус загорелся. Пламя также перекинулось на несколько других машин, находившихся поблизости. По последним данным, жертвами аварии стали восемь человек. Ещё не менее 25 пассажиров получили ранения, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве, недалеко от дома 57, столкнулись несколько автомобилей. Водитель Škoda не справился с управлением, вылетел на встречку и протаранил две другие машины. В ДТП пострадал один человек.