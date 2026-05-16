Фура протаранила восемь легковушек в Подмосковье, пострадали четыре человека

В Дмитровском городском округе грузовой автомобиль протаранил восемь легковых машин, остановившихся на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает подмосковная полиция.

Авария произошла сегодня около 16:00 на 65-м километре автодороги А-108 МБК. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с 8 транспортными средствами.

В результате массового ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее жёсткое ДТП произошло в Серпухове: там после столкновения перевернулась скорая помощь. Авария случилась на улице Ленина в посёлке Большевик. Водитель автомобиля «чанган» врезался в скорую помощь, которая в тот момент не везла пациентов.