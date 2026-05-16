Дагестанка на Mercedes насмерть переехала 9-летнего мальчика на самокате

В Кизилюрте расследуется уголовное дело после ДТП, в результате которого погиб ребёнок 2017 года рождения. Ход следствия взят на контроль прокуратурой Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Дагестане девушка на Mercedes переехала 9-летнего мальчика на самокате.

За рулём находилась девушка-водитель. Машина сбила мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент происшествия ребёнок передвигался на электрическом самокате. После наезда его доставили в медицинское учреждение, однако спасти пострадавшего не удалось.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Кизилюртовская межрайонная прокуратура организовала контроль за ходом расследования, чтобы обеспечить проверку всех обстоятельств аварии.

