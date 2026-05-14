Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 18:08

«Инфинити» влетел в остановку в центре Москвы, пострадали минимум трое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Инфинити» влетел в остановку с людьми на Проспекте Мира в Москве. По данным SHOT, пострадали минимум трое. Предварительно, водитель люксовой иномарки не справился с управлением.

У одного пострадавшего диагностировали сильный ушиб грудной клетки, у ещё двух — переломы ноги. На месте работают экстренные службы. ГАИ перекрыли две полосы.

Застрял в воздухе: Мотоцикл «припарковался» на светофоре в Канаде после жёсткого ДТП
Застрял в воздухе: Мотоцикл «припарковался» на светофоре в Канаде после жёсткого ДТП

Ранее серьёзная авария со смертельным исходом произошла в Новосибирске: «Субару» влетел в опору моста и загорелся. Скончались двое.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar