«Инфинити» влетел в остановку в центре Москвы, пострадали минимум трое

«Инфинити» влетел в остановку с людьми на Проспекте Мира в Москве. По данным SHOT, пострадали минимум трое. Предварительно, водитель люксовой иномарки не справился с управлением.

У одного пострадавшего диагностировали сильный ушиб грудной клетки, у ещё двух — переломы ноги. На месте работают экстренные службы. ГАИ перекрыли две полосы.

Ранее серьёзная авария со смертельным исходом произошла в Новосибирске: «Субару» влетел в опору моста и загорелся. Скончались двое.