Застрял в воздухе: Мотоцикл «припарковался» на светофоре в Канаде после жёсткого ДТП

В канадском городе Дельта (провинция Британская Колумбия) очевидцы стали свидетелями жуткого ДТП. Двухколёсный транспорт буквально повис на опоре светофора в нескольких метрах над проезжей частью.

Инцидент попал в сводки телеканала CTV. Как установили прибывшие полицейские, байк сначала столкнулся с легковым автомобилем, а затем по инерции влетел прямо в металлическую конструкцию дорожного объекта.

Мотоциклиста с серьёзными травмами экстренно госпитализировали. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает. Водитель другой машины в аварии не пострадал.

Стражи порядка склоняются к версии, что главной причиной происшествия стало грубое превышение скорости одним из участников движения. Детали выясняются.

