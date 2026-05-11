Застрял в воздухе: Мотоцикл «припарковался» на светофоре в Канаде после жёсткого ДТП
Обложка © YouTube / Dhatt boy
В канадском городе Дельта (провинция Британская Колумбия) очевидцы стали свидетелями жуткого ДТП. Двухколёсный транспорт буквально повис на опоре светофора в нескольких метрах над проезжей частью.
Инцидент попал в сводки телеканала CTV. Как установили прибывшие полицейские, байк сначала столкнулся с легковым автомобилем, а затем по инерции влетел прямо в металлическую конструкцию дорожного объекта.
Мотоциклиста с серьёзными травмами экстренно госпитализировали. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает. Водитель другой машины в аварии не пострадал.
Стражи порядка склоняются к версии, что главной причиной происшествия стало грубое превышение скорости одним из участников движения. Детали выясняются.
