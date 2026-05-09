Массовая авария произошла на втором этапе «Джиро д’Италия» за 20 км до финиша

Массовая авария произошла за 20 километров до финиша второго этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». Инцидент случился в передней части пелотона на одном из поворотов. Первыми упали спортсмены из команды UAE Emirates.

Гонку временно приостановили, но позже она была возобновлена. Велогонщик Джей Вайн не смог финишировать — его госпитализировали на машине скорой помощи.

Второй этап стартовал в болгарском Бургасе и должен завершиться через 221 километр в Велико-Тырново. «Джиро д’Италия» — первая велогонка гранд-тура в нынешнем сезоне. Единственный россиянин на старте — Александр Власов из команды Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Ранее во время женской однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо» на трассе произошло массовое падение участниц, некоторые получили травмы, больше всех пострадала итальянка Дебора Сильвестри. Длина велотрассы была 156 километров. Массовый завал случился всего за 20 км до финиша. Крутой поворот сразу переходил в спуск, поэтому гонщицы не успевали затормозить перед упавшими соперницами и на большой скорости врезались в них.