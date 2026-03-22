22 марта, 18:32

Велогонщица рухнула с высоты во время жуткого завала на заезде в Италии

Во время женской однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо» на трассе произошло массовое падение участниц, некоторые получили травмы, больше всех пострадала итальянка Дебора Сильвестри. Детали инцидента сообщает The Guardian.

Завал на велогонке. Видео © Х / Eurosport

Длина велотрассы составила 156 километров, завал спортсменок случился всего за 20 километров до финиша. Крутой вираж заканчивался спуском, поэтому велогонщицы просто не успевали затормозить перед упавшими спортсменками и влетали в них на большой скорости. Серьёзные травмы получила итальянка Дебора Сильвестри. Она перелетела через ограждение, пытаясь объехать завал, и упала с высоты в несколько метров.

Пострадавшей 27 лет, она выступает за команду Laboral Kutxa. Там подтвердили, что Сильвестри сильно травмировалась, но на скорой её увозили в сознании.

Ранее Life.ru рассказывал, что футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание, когда во время матча ему в голову прилетело колено. Лицо сербского защитника было вымазано кровью, его увезли на скорой. Богосавац признался, что не помнит момент удара. Сейчас он находится на лечении.

Обложка © Х / Eurosport

Татьяна Миссуми
