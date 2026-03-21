Лицо в крови: Игрок «Ахмата» серьёзно получил в лицо на матче с «Ростовом»

Футболист «Ахмата» Богосавац потерял сознание после удара по голове на матче РПЛ
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Сербский футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац получил серьёзную травму головы во время матча с «Ростовом» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Грозном. Спортсмен неудачно столкнулся с защитником гостей Андреем Ланговичем и получил коленом в лицо.
Мирослав Богосавац получил травму на матче. Видео © пресс-служба ФК «Ахмат»
Удар оказался такой силы, что Богосавац потерял сознание. Игру остановили, на поле сначала выбежала дежурная команда медиков, а затем выехала и карета скорой помощи. Лицо футболиста было всё забрызгано кровью. Точный диагноз пока не сообщается.
«Мирослав пришёл в сознание и покинул поле на машине скорой помощи», — уточнили в пресс-службе «Ахмата».
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.