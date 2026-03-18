Суд Амстердама оставил футболиста Квинси Промеса под арестом до нового заседания

Апелляционный суд Амстердама оставил бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса под стражей до следующего предварительного слушания. Оно состоится в течение ближайших трёх месяцев, сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

По её словам, защита не ходатайствовала об освобождении спортсмена. Суд также удовлетворил запрос адвокатов о дальнейшем рассмотрении сути обвинений, в связи с чем Промеса повторно допросят. Основные слушания по делу назначены на 30 ноября и 2 декабря 2026 года.

Напомним, в июне 2025 года Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, где по прибытии его взяли под стражу. Окружной суд Амстердама признал его виновным в нападении с ножом на двоюродного брата (приговор — 1,5 года) и в контрабанде наркотиков (6 лет). Защита обжаловала оба решения.

Ранее Квинси Промес признал, что в 2020 году во время семейного конфликта ударил ножом своего двоюродного брата. Инцидент произошёл на семейном торжестве в пригороде Амстердама. В ходе ссоры Промес нанёс родственнику удар. Защита подчёркивает, что оружием был перочинный нож, удар нанесли лишь один раз, и произошло это не хладнокровно, а на эмоциях.