18 марта, 16:37

Суд Амстердама оставил футболиста Квинси Промеса под арестом до нового заседания

Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Апелляционный суд Амстердама оставил бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса под стражей до следующего предварительного слушания. Оно состоится в течение ближайших трёх месяцев, сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

По её словам, защита не ходатайствовала об освобождении спортсмена. Суд также удовлетворил запрос адвокатов о дальнейшем рассмотрении сути обвинений, в связи с чем Промеса повторно допросят. Основные слушания по делу назначены на 30 ноября и 2 декабря 2026 года.

Напомним, в июне 2025 года Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, где по прибытии его взяли под стражу. Окружной суд Амстердама признал его виновным в нападении с ножом на двоюродного брата (приговор — 1,5 года) и в контрабанде наркотиков (6 лет). Защита обжаловала оба решения.

Суд отказался выпустить футболиста Промеса на волю для заботы о пяти детях
Суд отказался выпустить футболиста Промеса на волю для заботы о пяти детях

Ранее Квинси Промес признал, что в 2020 году во время семейного конфликта ударил ножом своего двоюродного брата. Инцидент произошёл на семейном торжестве в пригороде Амстердама. В ходе ссоры Промес нанёс родственнику удар. Защита подчёркивает, что оружием был перочинный нож, удар нанесли лишь один раз, и произошло это не хладнокровно, а на эмоциях.

Юлия Сафиулина
