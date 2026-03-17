Экс-футболист «Спартака» Промес признался, что напал на брата с ножом

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес частично согласился с обвинением в инциденте с участием своего брата, признав факт нанесения ему удара ножом. Детали позиции футболиста раскрыло издание NU.nl, которое ознакомилось с комментариями его адвокатов.

Как уточнили представители спортсмена, речь идёт о событии 2020 года. Тогда на семейном торжестве, проходившем в пригороде Амстердама, вспыхнула ссора, в ходе которой Промес ударил своего двоюродного брата. Защита обращает внимание на два ключевых момента: орудием послужил «перочинный нож», который был применён «один раз», а сам удар был нанесён не хладнокровно, а «на эмоциях» в пылу конфликта.

Также известно, что ссора вспыхнула из-за ювелирных изделий. Спортсмен настаивает, что пострадавший присвоил себе украшения его тёти. Примечательно, что именно она воспитывала Промеса, потому он имеет к женщине особо трепетное отношение и не мог не защитить. Когда футболист постарался разобраться с обидчиком любимой родственницы, тот, по его словам, спровоцировал его на необдуманный поступок.