Азмун попал в жёсткий скандал на родине: Бывшему игроку «Зенита» грозят санкции и потеря имущества

Бывшего нападающего клубов РПЛ Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана после публикации фото с руководством ОАЭ. Об этом сообщили местные СМИ.

Футболист, который сейчас выступает за клуб «Шабаб Аль-Ахли», выложил снимок с лидером страны Мухаммадом ибн Заидом. В Иране этот жест восприняли как демонстративную поддержку эмиратских властей. На фоне скандала в адрес спортсмена зазвучали обвинения в предательстве национальных интересов. По данным прессы, ему также может грозить конфискация имущества.

Ситуацию усугубило и то, что ранее, в конце 2025 года, Азмун уже оказывался в центре внимания из-за своей позиции по протестам в Иране. Теперь эта история получила новое продолжение.

Российским болельщикам форвард хорошо знаком по выступлениям в Премьер-лиге. Он играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», а в петербургском клубе четырежды становился чемпионом страны. Таким образом, карьера одного из самых известных иранских футболистов последних лет вновь оказалась под ударом — уже не из-за игры на поле, а из-за резонансной публикации в соцсетях.