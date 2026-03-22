Игрок «Ахмата» Богосавац не помнит фатальный удар коленом на матче с «Ростовом»

Мирослав Богосавац. Обложка © Telegram / ФК «Ахмат» Грозный

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац не помнит момента удара коленом в матче с «Ростовом», после которого потерял сознание и был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац не помнит момента столкновения в матче с «Ростовом». Видео © Telegram / ФК «Ахмат» Грозный

Инцидент произошёл в 22-м туре РПЛ. Богосавац в подкате ударился лицом о колено соперника Андрея Ланговича. Его увезли в больницу на скорой, позже диагностировали лёгкое сотрясение. По словам игрока, он ничего не помнит ни о самом эпизоде, ни об эвакуации.

Очнулся футболист уже в больнице. КТМ переломов костей лица не выявила, но футболисту зашили рваные раны губы и подбородка. Отмечаются головокружение и симптомы сотрясения. В клубе сообщили, что лечение займёт 7–10 дней, и пожелали Богосавацу скорейшего восстановления.

Ранее Life.ru рассказывал, что футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание, когда во время матча ему в голову прилетело колено. Лицо сербского защитника было вымазано кровью, его увезли на скорой.

BannerImage
Владимир Озеров
