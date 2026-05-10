Погибший в аварии под Омском школьник сел в автобус вместо другого ребёнка
Обложка © Управление МВД России по Омской области
Погибший в ДТП под Омском мальчик попал в поездку случайно — его взяли вместо другого ребёнка в самый последний момент. Об этом рассказал источник в беседе с газетой «Известия».
Подростка 2012 года рождения включили в поездку практически перед самым выездом. Обычно в этой «Газели» возили ребят от 14 до 17 лет — они возвращались после волейбольных состязаний.
Напомним, что авария случилась на трассе, когда пассажирский микроавтобус вылетел на встречку и врезался в грузовик. Один ребёнок скончался до прибытия врачей, ещё девять человек — среди них шестеро детей — получили ранения. Транспорт перевозил футбольную команду. Пострадавших доставили в больницы Омска. У всех травмы разной степени тяжести. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье о небезопасных услугах. Как уточнил замначальника местной Госавтоинспекции Игорь Триколе, причиной столкновения стал выезд школьного автобуса на полосу встречного движения.
