15 мая, 09:58

Парень на электросамокате на полной скорости сбил девочку в Москве и скрылся

В Москве парень на электросамокате на полной скорости наехал на девятилетнюю девочку прямо на тротуаре. Нарушитель тут же скрылся с места ЧП, его разыскивают. Ребёнка с травмами доставили в больницу. О случившемся сообщает столичная прокуратура.

Самокатчик сбил ребёнка в Москве. Видео © VK / Прокуратура Москвы

«На улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребёнка. В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка-пешеход», — пояснили вс прокуратуре. Теперь правоохранители выясняют личность нарушителя для привлечения к установленной законом ответственности.
Штрафы для самокатчиков в России хотят повысить в 10 раз
Ранее шокирующий инцидент произошёл на улице Маршала Неделина в Одинцове. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина на электросамокате на полном ходу зацепил поводок чихуахуа и протащил животное по асфальту около десяти метров.

Татьяна Миссуми
