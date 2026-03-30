В Одинцове самокатчик протащил чихуахуа 10 метров по асфальту и скрылся

Шокирующий инцидент произошёл на улице Маршала Неделина в Одинцове. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина на электросамокате на полном ходу зацепил поводок чихуахуа и протащил животное по асфальту около десяти метров.

По словам очевидцев, девушка спокойно выгуливала питомца, когда мимо пронёсся самокатчик. От резкого рывка поводок намотался на транспортное средство, и маленькая собака буквально волочилась следом. Хозяйка пыталась остановить нарушителя криками, но тот проигнорировал её мольбы и скрылся с места происшествия.

Чихуахуа чудом выжила, однако получила серьёзные повреждения. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров — ему предстоит долгое лечение.

Юрист Сергей Самсонов в комментарии для интернет-издания Regions.ru разъяснил, как действовать пострадавшей стороне. Специалист рекомендовал сначала попробовать решить вопрос мирно, направив досудебную претензию с указанием суммы, необходимой на восстановление здоровья питомца. Если договориться не удастся, придётся обращаться в суд.

Помимо гражданско-правовой ответственности, не исключено и уголовное преследование. Как отметил эксперт, если правоохранители докажут факт нарушения правил дорожного движения или умышленного причинения вреда, а также уклонения от оказания помощи, виновнику может грозить наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В самой Москве мужчина на электровелосипеде сбил 8-летнего мальчика на тротуаре. По данным столичной прокуратуры, пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка.