В Москве мужчина на электровелосипеде сбил 8-летнего мальчика на тротуаре

На северо-востоке Москвы мужчина на электровелосипеде сбил ребёнка, несовершеннолетнего госпитализировали. Данное заявление сделали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на улице Пришвина 26-летний водитель двухколёсного транспорта двигался по тротуару и наехал на мальчика 2018 года рождения.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль ход проверки. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде суд обязал водителя электросамоката выплатить 1,3 миллиона рублей семье погибшей пенсионерки. Решение вынесено по делу о трагическом ДТП. Трагедия случилась, когда молодой человек на электросамокате сбил пожилую женщину прямо на тротуаре. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице. Супруг погибшей обратился в прокуратуру с иском о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования вдовца, признав вину водителя двухколёсного транспорта.