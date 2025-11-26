Россия и США
26 ноября, 17:13

Насмерть сбивший на электросамокате пенсионерку россиянин выплатит 1,3 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Addrenn

В Нижнем Новгороде суд вынес решение по делу о трагическом ДТП, произошедшем в июле, когда молодой человек, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину на тротуаре улицы Берёзовской. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Супруг погибшей обратился в прокуратуру с иском к виновнику происшествия, требуя компенсацию за моральный вред. По результатам рассмотрения иска прокуратуры, суд удовлетворил требования вдовца и обязал виновного выплатить компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей семье погибшей.

Ранее Life.ru сообщал, что в многоквартирном доме на Днепропетровской улице на юге Москвы произошло возгорание электросамоката. Двое проживавших в квартире людей самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных расчётов и бригады скорой медицинской помощи.

