Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы
В многоквартирном доме на Днепропетровской улице на юге Москвы произошло возгорание электросамоката. Как сообщает SHOT, аккумуляторное устройство вышло из строя и воспламенилось.
Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы. Видео © Telegram / SHOT
Двое проживавших в квартире людей самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных расчётов и бригады скорой медицинской помощи. В результате происшествия повреждены личные вещи жильцов и самокат, площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Ранее в Мытищах произошёл пожар на территории церкви Николая Чудотворца, расположенной рядом с торговым центром XL. Предположительная причина ЧП — аварийный режим работы электрооборудования.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / begalphoto