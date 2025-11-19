В многоквартирном доме на Днепропетровской улице на юге Москвы произошло возгорание электросамоката. Как сообщает SHOT, аккумуляторное устройство вышло из строя и воспламенилось.

Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Двое проживавших в квартире людей самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных расчётов и бригады скорой медицинской помощи. В результате происшествия повреждены личные вещи жильцов и самокат, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

