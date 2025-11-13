Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 10:06

Курьерам хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуарам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложила ввести запрет на передвижение курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на официальное обращение депутатов к министру транспорта Андрею Никитину.

В Москве курьеры за сутки зарабатывают около 20,5 тысячи рублей
В Москве курьеры за сутки зарабатывают около 20,5 тысячи рублей

Парламентарии указали, что по итогам 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 42,8%, достигнув 4426 инцидентов, в которых погибли 54 человека и пострадали 4591. Около двух третей таких происшествий происходят в пешеходных зонах, причём основной вклад в статистику вносят курьеры служб доставки.

«В этой связи назрела необходимость принятия мер по ограничению передвижения курьеров на СИМ в пешеходных зонах», — говорится в обращении.

«Социальное обременение»: Самокатчиков в России хотят сделать курьерами для пенсионеров
«Социальное обременение»: Самокатчиков в России хотят сделать курьерами для пенсионеров

Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов выступил с инициативой о запрете использования курьерами электровелосипедов и электросамокатов в качестве средств доставки. Он обратил внимание на растущую угрозу безопасности граждан.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Минтранс РФ
  • Владислав Даванков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar