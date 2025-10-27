В Москве курьеры за сутки зарабатывают около 20,5 тысячи рублей

Исследование платформы «Консоль» показало, что Москва стала регионом с самым высоким суточным доходом курьеров — 20 529 рублей за октябрь 2025 года. Это в 4,3 раза превышает показатели Санкт-Петербурга.

По данным, которые приводит ТАСС, рынок доставки является одним из основных факторов роста самозанятости в РФ. Менеджер проектов «Консоль» Артём Никитин отметил, что, хотя Москва и Петербург лидируют по доходам, наибольший прирост числа курьеров наблюдается в Татарстане и Краснодарском крае.

Среднероссийский доход в этой сфере составил 48 354 рубля в месяц. В Петербурге за год число исполнителей увеличилось на 268%, а заработок в сутки составляет 5–13 тыс. рублей. Екатеринбург занимает третье место по числу курьеров (около 48 тыс. рублей в месяц).

Татарстан и Краснодарский край лидируют по темпам расширения рынка: число исполнителей там выросло более чем в 3,5 и 14 раз соответственно. В Краснодарском крае доход достигает 46 тыс. рублей ежемесячно, а в «высокий сезон» — до 65 тыс. В промышленных городах (Самара, Нижний Новгород, Челябинск) заработок курьеров составляет 30–44 тыс. рублей.

