Россияне получат пособия и зарплаты в ноябре раньше из-за праздников

Пенсии, пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получат досрочно. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она пояснила РИА «Новости», что, согласно закону, если день выплаты приходится на выходной или праздник, то работодатель или Пенсионный фонд обязан произвести расчёт в последний рабочий день перед ними.

Таким образом, деньги поступят гражданам в период с 27 октября по 1 ноября, в зависимости от графика выплат.