Обязательные социальные отработки для пользователей электросамокатов в возрасте 16-27 лет предложил ввести председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, ежедневная двухчасовая бесплатная доставка продуктов и лекарств пожилым людям поможет дисциплинировать молодёжь и оказать поддержку пенсионерам.

«Поэтому партия решила обратиться в Госдуму с предложением сделать обязательным социальное обременение всем пользователям электросамокатов с 16 до 27 лет», — подчеркнул политик.

Инициатива также обяжет владельцев самокатов останавливаться по требованию для помощи пенсионерам с тяжёлыми сумками в радиусе двух километров. Координация помощи будет осуществляться через единую диспетчерскую службу, распределяющую заявки от нуждающихся.

За систематическое нарушение этих правил собеседник издания «Абзац» предложил установить запрет на использование электросамокатов. Он уверен, что данные меры помогут вернуть традиции советской молодёжи, которая активно участвовала в общественно полезной деятельности.

Кстати, за некоторые нарушения правил езды на электросамокатах в России можно получить солидный штраф. Одним из таких нарушений у некоторых операторов считается попытка проката несовершеннолетними — штрафы по этому пункту недавно возросли втрое.