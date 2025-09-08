Безрассудного самокатчика «засосало» под колёса трамвая в Петербурге

В Санкт-Петербурге 19-летний парень скончался прямо на трамвайных путях. Юноша, управляя электросамокатом, столкнулся с транспортом под управлением 22-летнего вагоновожатого. В итоге парень погиб на месте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Смертельное ДТП с самокатчиком и трамваем попало на видео. Видео © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

«От полученных травм 19-летний юноша скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Всё случилось вечером 7 сентября у дома №36 по улице Доблести. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.