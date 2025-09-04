Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 12:25

В Москве самокатчица сбила пожилую маму актрисы Шпицы

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Екатерина Шпица рассказала в соцсетях, что на её мать Галину совершила наезд электросамокатчица. Пожилая женщина едва смогла уклониться от столкновения, отделавшись лишь ушибом плеча.

Виновница происшествия отказалась принести извинения и даже «позировала» для фотографии. Несмотря на произошедший инцидент, пострадавшая отказалась вызывать сотрудников ГИБДД и искать очевидцев, поскольку торопилась к врачу.

Прокуратура уже поставила данное дело на контроль.

Верховный суд РФ разрешил лишать водительских прав за пьяную езду на самокате
Ранее подростки на самокате решили устроить опасный заезд по улице. Они взобрались толпой на один арендованный электросамокат. В результате инцидента все участники были привлечены к административной ответственности.

