В Москве самокатчица сбила пожилую маму актрисы Шпицы
Прокуратура контролирует дело о наезде самокатчицы на мать актрисы Шпицы в Москве
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Екатерина Шпица рассказала в соцсетях, что на её мать Галину совершила наезд электросамокатчица. Пожилая женщина едва смогла уклониться от столкновения, отделавшись лишь ушибом плеча.
Виновница происшествия отказалась принести извинения и даже «позировала» для фотографии. Несмотря на произошедший инцидент, пострадавшая отказалась вызывать сотрудников ГИБДД и искать очевидцев, поскольку торопилась к врачу.
Прокуратура уже поставила данное дело на контроль.
Ранее подростки на самокате решили устроить опасный заезд по улице. Они взобрались толпой на один арендованный электросамокат. В результате инцидента все участники были привлечены к административной ответственности.