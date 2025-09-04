В Москве самокатчица сбила пожилую маму актрисы Шпицы

Актриса Екатерина Шпица рассказала в соцсетях, что на её мать Галину совершила наезд электросамокатчица. Пожилая женщина едва смогла уклониться от столкновения, отделавшись лишь ушибом плеча.

Виновница происшествия отказалась принести извинения и даже «позировала» для фотографии. Несмотря на произошедший инцидент, пострадавшая отказалась вызывать сотрудников ГИБДД и искать очевидцев, поскольку торопилась к врачу.

Прокуратура уже поставила данное дело на контроль.