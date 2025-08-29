В Москве подростки арендовали самокат и впятером устроили опасный заезд по улице

Пятеро подростков устроили опасную поездку по улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы, взобравшись толпой на один арендованный электросамокат. Как сообщает столичный Дептранс, в результате инцидента все участники были привлечены к административной ответственности.

«Подростков быстро вычислили. Они арендовали СИМ с нового неверифицированного аккаунта. Пользователя, на чьё имя был взят самокат, оштрафовал оператор проката на 100 тыс. руб. и заблокировал в сервисе», — говорится в сообщении.

Двое подростков, достигших возраста административной ответственности, оштрафованы на 800 рублей каждый по статье о нарушении ПДД. В отношении трёх других, не достигших этого возраста, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Их родителям грозит штраф до 2,5 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.