Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 07:33

В Москве подростки на самокате влетели в столб, один из них погиб на месте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На западе Москвы 16-летние подростки на электросамокате врезались в мачту освещения. Один из них в результате аварии погиб под колёсами автобуса, а второй был госпитализирован с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«11 августа в 22:15 на Никулинской улице несовершеннолетний, 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть, где он попал под колёса автобуса»,рассказали представители пресс-службы ведомства в беседе с РИА «Новости».

По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса не заметил происшествия и не остановился, за что впоследствии был задержан сотрудниками ДПС. В результате аварии погиб юноша, управлявший самокатом. Его 16-летний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В УВД по ЗАО ведётся проверка обстоятельств ДТП. По предварительным данным Мосгортранса, водитель самоката потерял управление, что и привело к столкновению. В автобусе никто не пострадал.

В Подмосковье девушка на моноколесе погибла после столкновения с грузовиком
В Подмосковье девушка на моноколесе погибла после столкновения с грузовиком

Ранее похожий трагичный инцидент произошёл в Татарстане. Как писал Life.ru, 16-летний юноша ехал на электросамокате по пешеходной зоне и врезался в столб декоративного освещения. Травмы оказались несовместимы с жизнью

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar