В Москве подростки на самокате влетели в столб, один из них погиб на месте

На западе Москвы 16-летние подростки на электросамокате врезались в мачту освещения. Один из них в результате аварии погиб под колёсами автобуса, а второй был госпитализирован с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«11 августа в 22:15 на Никулинской улице несовершеннолетний, 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть, где он попал под колёса автобуса», — рассказали представители пресс-службы ведомства в беседе с РИА «Новости».

По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса не заметил происшествия и не остановился, за что впоследствии был задержан сотрудниками ДПС. В результате аварии погиб юноша, управлявший самокатом. Его 16-летний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В УВД по ЗАО ведётся проверка обстоятельств ДТП. По предварительным данным Мосгортранса, водитель самоката потерял управление, что и привело к столкновению. В автобусе никто не пострадал.